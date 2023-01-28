Польша объявила о создании танковой коалиции для Украины: в сети заметили неожиданную вещь

Поляки еще раз доказывают свою готовность помогать и искать оружие для Украины у любых государств

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что от имени страны проводит переговоры с иностранными коллегами по созданию специальной "танковой коалиции". Главная цель этого объединения – найти для Киева состоятельных доноров современной бронетехники. Такое заявление появилось сразу после того, как в Польше подтвердили готовность передать на вооружение ВСУ сразу 60 танков местного производства.

О создании коалиции Блащак отчитался в собственном Twitter. В частности, он отметил, что инициатива была предложена именно им, а многие другие страны радостно к ней присоединились.

К слову, речь шла о возможной поставке танков Leopard 2A4. При этом официальный перечень государств как потенциальных партнеров обнародован не был. Однако его неплохо "заменило" красноречивое фото, которым польский министр подкрепил свою публикацию в соцсети.

Мариуш Блащак проводит заседание

Это фотография из онлайн-разговоров с другими политиками, где сам Мариуш Блащак сидит на фоне нескольких флагов. Всего в своеобразной инсталляции использовано девять флагов, один из которых невозможно идентифицировать (из-за позы политика). В число других же вошли НАТО, Испания, Швеция, Норвегия, Британия, Канада, собственно Польша и, самое удивительное, Турция.

Как почти одновременно отметили в своих Telegram-каналах журналист Андрей Цаплиенко и общественный деятель Сергей Стерненко это огромный шаг для официальной Анкары. Ранее турецкое правительство не заявляло официально о возможности предоставления бронетехники Украины. Интересно, что по некоторым данным, на вооружении армии Турции может находиться более трехсот "Леопардов", так что помощь от этого государства может быть значительной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Великобритании задумались над возможностью передать Украине собственные истребители. При этом у военно-воздушных сил страны очень интересное условие.

Также мы рассказывали, какую военную помощь Польша могла оказывать Киеву тайно.