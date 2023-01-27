Не только Leopard: в Польше сделали интересное заявление о помощи Украине
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Польша может передать Киеву 74 танка, включая "Леопардов"
Польша, которая неоднократно оказывала военную помощь Украине во время полномасштабного российского вторжения, готова передать Киеву польских танков PT-91. Речь идет о 60 единицах техники.
Эти танки могут быть дополнением к 14 "Леопардам", которые страна-союзник передаст Киеву. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий рассказал в интервью канадскому телеканалу CTV News.
"Польша была первой страной, которая поставила 250 танков (в Украину – ред.) Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2", — заявил премьер Польши.
Он подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в современных танках, при учете того, что россия может иметь у себя от нескольких до 15 тысяч единиц.
"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке", — считает польский премьер.
Также сейчас Польша, по словам премьера, делает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к коалиции по передаче Украине необходимых ей танков "Леопард".
В то же время о возможной передаче Украине танков от Польши в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Что известно о польских танках PT-91
PT-91 представляет собой польский основной боевой танк, который является модернизированной версией советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался на предприятии "Бумар-Лабэнды" с 1995 по 2002 год. В целом для вооруженных сил Польши было произведено 232 единицы техники.
Характеристики:
- Экипаж: 3 человека;
- Двигатель: 850 л.с;
- Калибр пушки: 125 мм;
- Вес: 46 тонн;
- Удельная мощность: 18,47 л.с./т;
- Максимальная скорость: 60 км/ч.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Польше могут построить завод по производству оружия для Украины. Его можно будет в максимально быстрые сроки поставлять нашей стране.