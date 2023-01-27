Счет идет на сотни: украинский дипломат рассказал, сколько танков ВСУ получат от Запада

Запад пообещал Украине сотни танков

После того как на Западе разблокировали вопрос поставок танков в Украину, союзные страны пообещали передать на нужды ВСУ 321 единицу этого вида боевой техники.

Об этом рассказал во время выступления в эфире французского канала BFMTV посол Украины в Париже Вадим Омельченко

По его словам, страны Запада пообещали 321 танк, однако они прибудут не в одно и то же время, поскольку сроки их поставок различаются.

"Нам нужна эта помощь как можно скорее", — сказал он.

Вместе с тем посол привел слова президента Владимира Зеленского о том, что если они прибудут в августе или сентябре, то "будет слишком поздно".

Как сообщалось ранее, 24 января президент США Джо Байден сообщил, что Украине передадут 31 танк M1 Abrams, после чего канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о поставках 14 танков Leopard 2.

После этого ряд других стран тоже объявили о передаче "Леопардов" на нужды ВСУ, а наибольшее их количество прибудет из Испании — сразу 53 штуки.

О поставке 14 "Леопардов" также сообщила Польша, однако вместе с ними в Украину прибудет также 60 единиц PT-91, которые являются местной глубокой модернизацией Т-72.