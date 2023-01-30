"Танковая коалиция" растет: еще одна страна может передать тяжелую технику Украине

В Украину могут прибыть танки из Дании

Международная "танковая коалиция", которая ставит целью вооружение ВСУ тяжелой техникой, может вскоре пополнится еще одной страной.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе.

"Благодарю лично премьер-министра и министра обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции", — сказал он.

Кроме того, глава государства сообщил, что обсуждал с Фредериксен возможности по усилению противовоздушной и противокорабельной обороны южной части Украины.

Вместе с тем он подчеркнул, что главным критерием в вопросах поддержки Украины остается скорость поставок необходимой для защиты техники и вооружения.

Как известно из открытых источников, на вооружении Дании находится 57 танков "Леопард 2А5" и еще 8 содержатся на хранении.

Стоит отметить, что Дания уже передавала Украине бронетранспортеры М113, а также хотела передать БТР Piranha, однако тогда это решение блокировала Швейцария как страна производитель. Впрочем, последняя вскоре может изменить свои правила реэкспорта, чтобы техника все же попала в руки ВСУ.

Напомним, по данным после Украины во Франции, страны Запада уже пообещали 321 танк, однако они прибудут в разное время.