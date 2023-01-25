Швейцария хочет изменить норму о запрете на поставки оружия ВСУ: о чем речь

В Швейцарии убеждены, что это не нарушит принципы нейтралитета

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии поддержала инициативу о разрешении реэкспорта оружия собственного производства из третьих стран в Украину.

Как говорится в сообщении на сайте парламента, чиновники убеждены, что передача вооружения из третьих стран на нужды Украины не является нарушением нейтралитета.

"Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы в соответствии с международным правом, в частности в случае российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

Комиссия считает, что передача оружия швейцарского производства не будет нарушением нейтралитета, поскольку сама страна его не передавала.

Однако такие поставки могут быть одобрены только в случае, если Совбез ООН заявит о нарушении запрета на применение силы согласно международному праву, либо если Генассамблея ООН признает это хотя бы двумя третьими голосов.

Вместе с тем правительству страны предложили оставить право ветировать такие поставки, если они противоречат интересам страны.

Если комиссия сможет добиться принятия решения, то с 1 мая ограничение на передачу оружия для ВСУ будут сняты, а норма будет действовать до 2025 года.

Как сообщалось ранее, недавно Швейцария по этой причине ветировала поставки зенитных установок Испанией. Кроме того с этой проблемой уже сталкивались Дания и Германия, которые не смогли передать бронеавтомобили "Пиранья" и снаряды к зениткам "Гепард".