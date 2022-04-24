Оружие для Украины: Швейцария приготовила неприятный сюрприз, пишут СМИ

Украина не получит швейцарские боеприпасы для немецких БМП.

Швейцария отклонила два запроса Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов швейцарского производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на журналистов швейцарского издания SonntagsZeitung.

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Отмечается, что швейцарские боеприпасы используются для немецких БМП Marder, которые Украина надеется получить.

Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) сообщил газете, что Германия направила два запроса о передаче боеприпасов Украине.

Ответ на оба оказался отрицательным, со ссылкой на то, что Швейцария является нейтральной страной и критерии, прописанные для принятия таких решений, в частности, ограничения на поставку оружия в зоны конфликта, не позволяют одобрить запрос.

Отметим, что в то же время, Швейцария отступила от своей традиционной нейтральности, присоединившись к санкциям ЕС против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Что касается поставок вооружения с Германии, то немецкое правительство вдвое сократило список, вычеркнув тяжелое оружие.