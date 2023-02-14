Уже восемь: глава Пентагона назвал страны, передающие ВСУ танки Leopard 2

Западные партнеры работают очень быстро и слаженно

Накануне девятого заседания группы "Рамштайн" глава Минобороны США Ллойд Остин рассказал, какие страны решили выделить Киеву танки Leopard 2. Часть из них уже готовится передать тяжелую технику, часть же только дала соответствующее обязательство. Однако совместная работа продолжается, также ищут и другие виды танков, которые могли бы подойти ВСУ.

Детали сообщает "Европейская правда". Свое заявление Остин сделал перед началом заседания "Рамштайна", подчеркнув вклад западных партнеров в борьбу Украины против российского врага.

"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", — объявил перечень стран Остин.

Отдельно Украина получит десятки танков Т-72: первоначально их пообещала Польша, а впоследствии в один союз объединились еще и Чехия, Нидерланды и США. Великобритания сейчас работает над передачей тяжелой техники типа Challenger.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украина может получить первые танки Leopard 2. Прогноз дало Минобороны Германии.

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