Стартовал девятый "Рамштайн": СМИ узнали, есть ли у Украины шанс получить истребители

Участие в заседании примут более чем 50 стран мира

В Брюсселе сегодня, 14 февраля, начинается заседание в рамках "Рамштайна", где будет обсуждаться новая военная помощь нашей стране. Украина ждет от этой встречи существенного продвижения в вопросе с поставками необходимых ей истребителей F-16.

На заседание прибыл министр обороны Украины Алексей Резников и уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сегодня утром на своей странице в Twitter сообщил Остин.

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UDCG (Контактной группы по обороне Украины) объединились с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", — отметил он и добавил к посту видео встречи с Резниковым.

В то же время британская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники в Вашингтоне, передает, что в США допускают передачу Украине истребителей F-16. Этот вопрос также будет подниматься в ходе сегодняшнего заседания министров обороны стран НАТО в формате "Рамштайн".

Отмечается, что Киев рассматривает поставки истребителей от союзников, как долгосрочную цель. Главный акцент сейчас делается все же на поставках боеприпасов для наших военных. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь подтвердил, что вопрос передачи F-16 обсуждается.

"Вопрос об истребителях не самый срочный, но он обсуждается. Сейчас проходят консультации между странами НАТО касательно типов поддержки Украине и мы будем продолжать эти обсуждения. Наша помощь Украине меняется и будет меняться по мере конфликта" — сказал Столтенберг.

Отметим, накануне "Рамштайна" Алексей Резников озвучивал главные вопросы, которые будут обсуждаться сегодня в ходе встречи министров обороны. Среди них:

развитие "танковой коалиции";

формирование запаса прочности по боеприпасам;

тренинговые программы для украинских военных;

защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы;

стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Напомним, ранее экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал "Телеграфу" о том, какие есть ожидания от "Рамштайна" и что в дальнейших планах россиян.