Дуда объяснил, почему Польша и Запад в целом не дают свои истребители Украине

Отправка самолетов F-16 Украине является "очень серьезным решением", подчеркивает Дуда

В Польше сделали очередное заявление по истребителям для Украины. Там озвучили препятствия для поставки самолетов F-16 нашей стране.

Так, в интервью BBC президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка самолетов F-16 Украине является "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" из-за ряда факторов. Он также отметил, что любое решение о поставке самолетов должно быть общим решением союзников Украины, а не решением, которое может принимать какая-либо отдельная страна.

"Проблема с нашей точки зрения в другом – во-первых, мы считаем, что для этого в любом случае нужно решение союзников, это значит, что мы должны принять общее решение. Кроме того, поскольку F-16 нуждается в обслуживании, если они где-то разворачиваются, это касается не только реактивных самолетов, но и технического обслуживания. Так что это не просто отправка нескольких самолетов, несколько реактивных самолетов", — говорит Дуда.

Дуда добавил, что отправка самолетов F-16 для Польши может стать серьезной проблемой из-за малого количества этих машин в самой республике.

"Сегодня решение о передаче любых самолетов, любых F-16 за пределы Польши является очень серьезным решением, и это решение нелегкое для нас", — добавляет президент Польши.

Напомним, ранее президент Польши высказался о сроках поставок вооружения для Украины. По его мнению, наша страна должна получить необходимую технику как можно скорее.

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