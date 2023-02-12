Дуда пояснив, чому Польща та Захід загалом не дають своїх винищувачів Україні

Відправка літаків F-16 Україні є "дуже серйозним рішенням", наголошує Дуда

У Польщі зробили чергову заяву щодо винищувачів для України. Там озвучили перешкоди для постачання літаків F-16 до нашої країни.

Так, в інтерв’ю ВВС президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправка літаків F-16 Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів. Він також зазначив, що будь-яке рішення про постачання літаків має бути спільним рішенням союзників України, а не рішенням, яке може ухвалювати якась окрема країна.

"Проблема з нашої точки зору в іншому — по-перше, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, це означає, що ми повинні прийняти спільне рішення. Крім того, оскільки F-16 потребує обслуговування, якщо вони де розгортаються, це стосується не тільки реактивних літаків, а й технічного обслуговування. Тож це не просто відправка кількох літаків, кілька реактивних літаків", — каже Дуда.

Дуда додав, що відправка літаків F-16 для Польщі може стати серйозною проблемою через малу кількість цих машин у самій республіці.

"Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням, і це рішення нелегке для нас", — додає президент Польщі.

Нагадаємо, раніше президент Польщі висловився про терміни постачання озброєння для України. На його думку, наша країна має отримати необхідну техніку якнайшвидше.

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