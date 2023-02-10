Британія може передати для ЗСУ бойові літаки "Тайфун": чим вони цікаві (відео)

Винищувач "Тайфун" є багатоцільовим бойовим літаком

Великобританія може надати військову допомогу Україні у вигляді кількох десятків винищувачів Eurofighter Typhoon модифікації Tranche 1. "Телеграф" розповість, чим вони цікаві та як допоможуть ЗСУ у битві з російськими окупантами.

Військові аналітики вважають, що ці літаки є складними в обслуговуванні та експлуатації. І водночас незрозуміло, яку роль можуть одержати ці літаки у строю ЗСУ. Тому Великобританія має великі застереження щодо поставок цих винищувачів. Про це пише The Wall Street Journal.

Що відомо про бойові літаки Eurofighter Typhoon

Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. "Тайфун" розроблено та вироблено фірмою Eurofighter GmbH. Дослідження перспективного літака почалися ще 1979 року. Винищувач Eurofighter Typhoon є на озброєнні Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії, Австрії та Саудівської Аравії. Підписано контракти на постачання до Оману, Кувейту та Катару.

"Тайфун" створювався як винищувач для завоювання переваги в повітрі, але в ході розробки та експлуатації він також знайшов можливість завдавати ударів по наземних цілях, ставши багатоцільовим бойовим літаком.

Крім того, Eurofighter Typhoon має систему голосового керування. Це, своєю чергою, дає екіпажу можливість здійснювати низку операцій через голосові команди. Це перший випадок в історії авіації, коли на бойовий літак було встановлено таку систему.

Середня експортна вартість винищувача на сьогодні, включаючи навчання, доставку та техобслуговування, становить приблизно 96,5 млн доларів. Він є одним із найдорожчих з усіх реактивних винищувачів четвертого покоління.

Характеристики

Екіпаж: 1 особа;

Розмах крил: 10,95 м;

Максимальна злітна вага: 23,5 т;

Двигун: 2х9177 кгс;

Максимальна дальність польоту: 3790 км;

Максимальне бойове навантаження: 9 т.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український льотчик-герой Майор Вадим Ворошилов розповів скільки часу нашим військовим знадобиться, щоб освоїти західний винищувач.