Польща готова дати Україні винищувачі – але є умова

Польща не відмовляється передавати Україні винищувачі

У партнерів України змінюється ставлення до передачі нашій країні авіації. Так, наприклад, у Польщі вже заявляють, що готові передавати Україні винищувачі, але "не перші ряди".

Таку заяву зробив прем’єр-міністр республіки Матеуш Моравецький на прес-конференції перед самітом Євросоюзу у Брюсселі.

"Наша позиція тут однозначна. Ми можемо діяти тільки і виключно в рамках НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, то ми не будемо першими, хто передасть винищувачі", — наголошує Моравецький.

При цьому прем’єр зазначив, що Польща не відмовляється передавати Україні винищувачі, проте готова зробити це після країн, які мають більше літаків.

"Ми позитивно відповідатимемо на це за умови, що ті, у кого цих винищувачів найбільше, мають найсучасніші, зможуть їх передати Україні. Тільки в такій послідовності я уявляю собі цю тему. В іншій послідовності Польща не буде в перших рядах", — сказав прем’єр Польщі.

Він додав, що зараз у Польщі винищувачів недостатньо, тому Варшава замовила партію F-35, а також наголосив, що для польської влади безпека країни стоїть на першому місці.

"У цьому випадку ми не можемо допустити ослаблення нашої безпеки", — сказав Моравецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж прокоментував "Телеграфу" ситуацію із винищувачами F-15 та F-16.

Також ми повідомляли про те, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус однозначно відповів про постачання бойових літаків F16 до України. За його словами, про це не може йтися і мови.