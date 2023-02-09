Польша готова дать Украине истребители - но есть условие

Польша не отказывается передавать Украине истребители

У партнеров Украины меняется отношение к передаче нашей стране своей авиации. Так, например, в Польше уже заявляют, что готовы передавать Украине истребители, но "не в первых рядах".

Такое заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

"Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители", — подчеркивает Моравецкий.

При этом премьер отметил, что Польша не отказывается передавать Украине истребители, однако готова сделать это после стран, которые имеют больше самолетов.

"Мы будем положительно отвечать на это при условии, что те, у кого этих истребителей больше всего, имеют самые современные, смогут их передать Украине. Только в такой последовательности я представляю себе эту тему. В другой последовательности Польша не будет в первых рядах", — сказал премьер Польши.

Он добавил, что сейчас у Польши истребителей недостаточно, поэтому Варшава заказала партию F-35, а также подчеркнул, что для польских властей безопасность страны стоит на первом месте.

"В данном случае мы не можем допустить ослабления нашей безопасности", — сказал Моравецкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж прокомментировал "Телеграфу" ситуацию с истребителями F-15 и F-16.

Также мы сообщали о том, что министр обороны Германии Борис Писториус однозначно ответил о поставках боевых самолетов F16 в Украину. По его словам, об этом не может идти и речи.