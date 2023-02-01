Надежда не угасла: в Пентагоне оценили отказ Байдена давать Украине истребители

В Пентагоне вспомнили ранние отказы Белого дома в вопросах поставок танков и ПВО

В оборонном ведомстве США неоднозначно восприняли заявление президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет передавать Украине самолеты F-16.

Как говорится в материале Washington Post, некоторые чиновники Пентагона оценили заявление скептически. Они указали на то, что по ряду позиций Белый дом уже отвечал отказом, но в итоге ВСУ нужное оружие и технику все же получили.

В частности один из представителей Министерства обороны США отметил, что глава ведомства Ллойд Остин, как и некоторые другие чиновники, не хотел отправлять в Украину танки "Abrams" и ЗРК "Patriot", но в конечном итоге Байден принял такое решение.

Еще один представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что военная помощь США адаптируется в зависимости от необходимости Украины на поле боя. В настоящее время, говорит он, Вашингтон предоставил все необходимое для "поддержания и укрепления существующего воздушного потенциала Украины" в краткосрочной перспективе, что включает запчасти и компоненты к имеющимся на вооружении ВСУ самолетам советского производства.

Как сообщалось ранее, в правительстве Нидерландов заявили, что "открыты к диалогу" относительно передачи Украине своих F-16, так как страна все равно хочет заменить их на F-35.

После этого о поставках этих самолетов заговорили и в Польше.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не станет исключать передачу Украине боевых самолетов Mirage 2000.