F-16 для Украины: СМИ разобрались, что может значить отказ Байдена

Переговоров относительно поставок истребителей еще не было на высоком уровне

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут сейчас отправлять истребители F-16 в Украину, которая очень в них нуждается. Однако поставки всё же могут состояться.

Как передает издание Politico, в понедельник, 30 января, журналисты поинтересовались у Байдена, поддерживает ли он передачу истребителей Украине. На это Байден ответ односложно: "Нет".

Отмечается, что один из официальных представителей США заявил, что Администрация еще не проводила переговоров относительно этой темы на высоком уровне. То есть, не похоже, что заявление Байдена является результатом анализа внутренней политики.

По его словам, существует также вероятность того, что Соединенные Штаты могут одобрить реэкспорт истребителей F-16 из третьих стран, которые их эксплуатируют, что является требованием для передачи боевых самолетов американского производства.

В издании также подчеркивают, что пока остается неясным, что означало "нет" президента — "никогда" или "не сейчас". Администрация неоднократно заявляла, что решения о помощи в области безопасности зависят от боевых действий в Украине.

Ранее в интервью MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал, что США будут "очень осторожно" обсуждать истребители с Киевом и его союзниками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Германии высказали свою позицию относительно поставок Украине истребителей F-16. По мнению Бориса Писториуса, об єтом не может и речи идти. В то же время эти истребители наша страна может получить от Нидерландов. Вопрос о поставке должно рассмотреть правительство страны.

Любопытно на слова Байдена отреагировал военный журналист Сергей Ауслендер: "Во-первых, он мог просто вопрос не расслышать. Коллеги там орали, как скаженные, а у пожилых людей традиционно — проблемы со слухом. Во-вторых, слова тут никакого значения не имеют. И про танки говорили то же самое и про другие вооружения, а все это дают, может не так быстро, как хотелось бы, но дают. И западное оружие оказывает драматическое влияние на ход войны. Вспомните хотя бы историю с "Хаймарсами"".