F-16 для України: ЗМІ розібралися, що може означати відмова Байдена

Переговорів щодо поставок винищувачів ще не було на високому рівні

Президент США Джо Байден заявив, що Штати не відправлятимуть зараз винищувачі F-16 в Україну, яка дуже їх потребує. Однак поставки все ж таки можуть відбутися.

Як передає видання Politico, у понеділок, 30 січня, журналісти поцікавилися у Байдена, чи він підтримує передачу винищувачів Україні. На це Байден дав однозначну відповідь: "Ні".

Зазначається, що один з офіційних представників США заявив, що адміністрація ще не проводила переговорів щодо цієї теми на високому рівні. Тобто не схоже, що заява Байдена є результатом аналізу внутрішньої політики.

За його словами, існує також ймовірність того, що Сполучені Штати можуть схвалити реекспорт винищувачів F-16 із третіх країн, які їх експлуатують, що є вимогою для передачі бойових літаків американського виробництва.

У виданні також наголошують, що поки що залишається незрозумілим, що означало "ні" президента — "ніколи" чи "не зараз". Адміністрація неодноразово заявляла, що рішення щодо допомоги у сфері безпеки залежать від бойових дій в Україні.

Раніше в інтерв’ю MSNBC заступник радника з національної безпеки Джон Файнер сказав, що США "дуже обережно" обговорюватимуть винищувачі з Києвом та його союзниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Німеччині висловили свою позицію щодо постачання Україні винищувачів F-16. На думку Бориса Пісторіуса, про це не може й мови йти. Водночас ці винищувачі наша країна може отримати від Нідерландів. Питання про постачання має розглянути уряд країни.

Цікаво на слова Байдена відреагував військовий журналіст Сергій Ауслендер: "По-перше, він міг просто питання не розчути. Колеги там кричали, як навіжені, а у людей похилого віку традиційно — проблеми зі слухом. По-друге, слова тут жодного значення не мають. І про танки казали те саме і про інші озброєння, а все це дають, може не так швидко, як хотілося б, але дають. І західна зброя має драматичний вплив на перебіг війни. Згадайте хоча б історію з "Хаймарс".