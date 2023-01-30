Польша готова передать Украине истребители F-16, но есть одно условие

Страна-союзник и дальше готова поддерживать Украину

Польша, которая ранее тайно отправила Украине своих несколько истребителей МиГ-29, готова передать Киеву самолеты F-16 исключительно в координации с НАТО.

Такую информацию во время пресс-конференции озвучил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив, что прекращать отправлять помощь Украине, чтобы и имела возможность противостоять военной агрессии россии, не планируют.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МИГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в соответствии со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — пояснил он, комментируя вопросы журналиста о готовности Польши отправить Киеву свои истребители F-16

Напомним, что разговоры о передаче Украине таких важных бомбардировщиков F-16 сейчас ведутся и в Пентагоне. В частности, один из чиновников Министерства обороны убежден, что, вероятнее всего, эта инициатива будет поддержана. В то же время, что касается окончательного решения, то они пока повисли в воздухе.

Также "Телеграф" сообщал, как американский дипломат Майкл Карпентер прокомментировал позицию Штатов по передаче Киеву истребителей F-16.