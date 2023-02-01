Надія не згасла: у Пентагоні оцінили відмову Байдена давати Україні винищувачі

У Пентагоні згадали ранні відмови Білого дому у питаннях поставок танків та ППО

В оборонному відомстві США неоднозначно сприйняли заяву президента Джо Байдена про те, що Вашингтон не передаватиме Україні літаки F-16.

Як йдеться у матеріалі Washington Post, деякі чиновники Пентагону оцінили заяву скептично. Вони вказали на те, що по ряду позицій Білий дім уже відповідав відмовою, але в результаті ЗСУ потрібну зброю і техніку все ж таки отримали.

Зокрема, один із представників Міністерства оборони США зазначив, що глава відомства Ллойд Остін, як і деякі інші чиновники, не хотів відправляти в Україну танки "Abrams" та ЗРК "Patriot", але зрештою Байден ухвалив таке рішення.

Ще один представник Пентагону генерал Патрік Райдер повідомив, що військова допомога США адаптується залежно від потреби України на полі бою. Наразі, каже він, Вашингтон надав усе необхідне для "підтримання та зміцнення наявного повітряного потенціалу України" у короткостроковій перспективі, що включає запчастини та компоненти до літаків радянського виробництва, що є на озброєнні ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в уряді Нідерландів заявили, що "відкриті до діалогу" щодо передачі Україні своїх F-16, оскільки країна все одно хоче замінити їх на F-35.

Після цього про постачання цих літаків заговорили й у Польщі.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключатиме передачу Україні бойових літаків Mirage 2000.