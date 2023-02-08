США поменяли свое решение о боевых самолетах для Украины, - Блинкен

В США не исключают передачу Украине боевых самолетов для освобождения захваченных россиянами территорий

В США хотят, чтобы Украина вернула свои утраченные земли. В связи с этим, Америка готова подстраивать военную помощь под потребности Украины и тактику ведения войны.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он сказал, что ситуация на фронте заставила США предоставить Украине Abrams, а Германию — танки Leopard.

Номенклатура военных поставок Украине меняется в зависимости от ситуации на фронте. В США не хотят, чтобы Украина уступала россии захваченные территории, поэтому готовы поставлять все необходимое оружие для освобождения захваченных земель.

"На протяжении всего этого процесса, на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно…для эффективной самообороны, и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем", — сказал Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей.

Процесс передачи Украине военной помощи происходит в тесном контакте с Киевом и каждая поставка соответствует и будет в дальнейшем соответствовать требованиям Сил обороны Украины. Госсекретарь США напомнил, что Америка приняла во внимание потребности ВСУ и одобрила поставки десятков танков Abrams, несмотря на категорические заявления ранее. Этому примеру последовала и Германия, одобрив передачу почти двух сотен танков Leopard.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Запада есть барьер относительно передачи Украине боевых самолетов. Вместе с тем, в МИД Украины уверены, что союзники рано или поздно одобрят Украине передачу боевых самолетов.