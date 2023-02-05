Украина получит авиацию от союзников: Резников озвучил главный вопрос

Запад знает о потребностях Украины в самолетах

Украина рано или поздно получит от западных союзников боевую авиацию, а вопрос об их передаче уже обсуждается.

Как рассказал глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга, Украина получила все необходимое оружие, которое было в списке потребностей, уже было получено. Единственным исключением остаются самолеты.

"Могу дать вам оптимизм — самолеты тоже будут, вопрос просто — какие", — сказал он.

Резников добавил, что партнеры знают о потребностях ВСУ в авиационной платформе и слышат украинские запросы. При этом, по его словам, для Украины неважен бренд и названия самолета, а потому этот вопрос будет решаться на экспертном уровне.

"Я убежден, что самолеты есть, и эта миссия — обеспечить нас современной платформой самолетов, считайте, есть", — отметил министр.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден ранее заявил, что не будет передавать Украине самолеты F-16, впрочем, в Пентагоне его слова восприняли скептически.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон не стал исключать, что Украина может получить самолеты Mirage 2000, если при этом будет выполняться ряд условий.

Также о предоставлении самолетов говорили и в Британии, однако там сомневаются, что это можно будет сделать до окончательной победы Украины.