Україна отримає авіацію від союзників: Резніков озвучив головне питання

Захід знає про потреби України в літаках

Україна рано чи пізно отримає від західних союзників бойову авіацію, а питання про їх передачу вже обговорюється.

Як розповів глава Міноборони Олексій Резніков під час брифінгу, Україна отримала всю необхідну зброю, яка була у списку потреб, вже була отримана. Єдиним винятком залишаються літаки.

"Можу дати вам оптимізм — літаки теж будуть, питання просто — які", — сказав він.

Резніков додав, що партнери знають про потреби ЗСУ в авіаційній платформі та чують українські запити. При цьому, за його словами, для України неважливим є бренд і назви літака, а тому це питання вирішуватиметься на експертному рівні.

"Я переконаний, що літаки є, і ця місія забезпечити нас сучасною платформою літаків, вважайте, є", — зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден раніше заявив, що не передаватиме Україні літаки F-16, втім, у Пентагоні його слова сприйняли скептично.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон не виключав, що Україна може отримати літаки Mirage 2000, якщо при цьому виконуватиметься низка умов.

Також про надання літаків говорили й у Британії, проте там сумніваються, що це можна буде зробити до остаточної перемоги України.