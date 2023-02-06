Глава МИД объяснил, что удерживает Запад от поставок самолетов Украине

Модель первых самолетов, которые прибудут в Украину пока неизвестна

Украина продолжает активную работу над получением первой эскадрильи боевой авиации, состоящей из западных самолетов.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава МИД Дмитрий Кулеба, для Украины не имеет значения, самолеты какого типа будут переданы первыми, так как важно "разблокировать позицию" и снять табу на поставки.

Уже после этого будет определено на какую модель делать ставку с учетом доступности на рынке самих самолетов и возможностей их обслуживать.

Он отметил, что в качестве базовой модели рассматривается американский F-16, однако это не значит, что он будет первым западным самолетом на вооружении ВСУ.

При этом министр не сомневается, что рано или поздно Украина получит самолеты, а единственный барьер, который есть у союзников, является психологическим.

"Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию", — отметил Кулеба.

Как сообщалось ранее, о том, что Украина получит боевую авиацию, ранее говорил министр обороны Алексей Резников. По его словам, самолеты точно будут, вопрос заключается лишь в том, какой модели.