США змінили своє рішення про бойові літаки для України, — Блінкен

В США не виключають передачу Україні бойових літаків для визволення захоплених росіянами територій

У США хочуть, щоб Україна повернула свої втрачені землі. У зв’язку з цим Америка готова підлаштовувати військову допомогу під потреби України та тактику ведення війни.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він сказав, що ситуація на фронті змусила США надати Україні Abrams, а Німеччину – танки Leopard.

Номенклатура військових постачань Україні змінюється залежно від ситуації на фронті. У США не хочуть, щоб Україна поступалася росіями захопленими територіями, тому готові постачати всю необхідну зброю для звільнення захоплених земель.

"Протягом усього цього процесу, на кожному його етапі ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, а також працювати з іншими нашими партнерами та союзниками, щоб Україна мала все, що їй потрібно…для ефективної самооборони, і щоб продовжувати відвойовувати території, захоплені у неї російські війська. У міру змін у ході конфлікту змінюється і підтримка, яку ми надаємо", — сказав Ентоні Блінкен, відповідаючи на питання про можливу передачу Україні винищувачів.

Процес передачі Україні військової допомоги відбувається у тісному контакті з Києвом і кожне постачання відповідає і надалі відповідатиме вимогам Сил оборони України. Держсекретар США нагадав, що Америка взяла до уваги потреби ЗСУ та схвалила постачання десятків танків Abrams, незважаючи на категоричні заяви раніше. Цей приклад наслідувала і Німеччина, схваливши передачу майже двох сотень танків Leopard.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Западу э бар'єр щодо передачі Україні бойових літаків. Водночас у МЗС України впевнені, що союзники рано чи пізно схвалять Україні передачу бойових літаків.