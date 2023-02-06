Глава МЗС пояснив, що утримує Захід від постачання літаків Україні

Модель перших літаків, які прибудуть в Україну, поки невідома.

Україна продовжує активну роботу над отриманням першої ескадрильї бойової авіації, що складається із західних літаків.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин глава МЗС Дмитро Кулеба, для України не має значення, літаки якого типу будуть передані першими, оскільки важливо "розблокувати позицію" та зняти табу на постачання.

Вже після цього буде визначено на яку модель робити ставку з урахуванням доступності на ринку самих літаків і можливостей їх обслуговувати.

Він зазначив, що як базова модель розглядається американський F-16, проте це не означає, що він буде першим західним літаком на озброєнні ЗСУ.

При цьому міністр не сумнівається, що рано чи пізно Україна отримає літаки, а єдиний бар’єр, який мають союзники, є психологічним.

"Україна вже зібрала якийсь танковий зоопарк. Є рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams, і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне відкрити позицію", — зазначив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, про те, що Україна отримає бойову авіацію, раніше говорив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, літаки точно будуть, питання полягає лише в тому, якою є модель.