Ждать ли Украине боевую авиацию союзников – прогноз генерала

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж прокомментировал "Телеграфу" ситуацию с истребителями F-15 и F-16

Выиграв в январе сражение за танки, которые нам, после долгих отказов, согласились поставлять союзники, Украина пытается теперь убедить их предоставить ВСУ боевую авиацию. Президент США Джо Байден пока в очередной раз отказался помочь нам в битве с российской агрессией истребителями F-16. Хоть Пентагон склоняется к тому, чтобы давать Украине истребители.

Дискуссия продолжается и в европейских странах. "Против" высказывается Германия, в то время как "за" выступает Польша.

О том, чем, скорее всего, завершится украинское сражение за самолеты, "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Пока у наших зарубежных партнеров действительно есть сомнения касательно предоставления Украине авиации. Но, думаю, этот вопрос будет, как ранее с системами ПВО, а потом и с танками, решен в положительном для нас ключе. Запад постепенно приходит к мнению, что ударная авиация ВСУ нужна. По крайней мере, для ударов по частям, складам, местам сосредоточения живой силы и техники противника, по стратегическим объектам (аэродромы, ракетные установки), находящимся не на территории рф", – поясняет генерал Маломуж.

По его словам, Москва или Санкт-Петербург как цели не рассматриваются, хоть Кремль сейчас создает картину такой гипотетической угрозы, размещая системы ПВО на крышах различных зданий.

"Конечно, нам необходимы самолеты типа F-15, F-16. Это авиация стратегического боевого действия. Но дискуссии на Западе по этому поводу пока продолжаются. Давать — не давать, если давать – сколько и когда. Британия устами премьера Сунака говорит, что поставлять авиацию Украине стоит уже после победы в этой войне. Хоть сам же он подчеркивает, что ситуация может поменяться.

В аналогичном ключе высказываются в США, в ряде государств ЕС, – отмечает Николай Маломуж. – Но есть и другие позиции. Те же Нидерланды заявили о готовности покупать для Украины F-15 и F-16 – хоть в США, хоть в "третьих странах". Польша периодически высказывается в том же духе".

Но пока, продолжает генерал, ставка делается на старую советскую авиацию (те же МиГ-29), которую партнеры могут передавать или из своих запасов, или приобретая где-то.

"Речь идет о нескольких десятках таких самолетов, которые нам, если созреет политическое решение, поставят в первую очередь. А кто-то уже поставил. Наши летчики их осваивают достаточно быстро, некоторые уже обладает необходимым опытом, – рассказывает Николай Маломуж. – Поставки же в Украину самолетов F-15 и F-16, думаю, перспектива полугода. Если война не завершится к тому времени (естественно – нашей победой), соответствующее решение точно будет принято".