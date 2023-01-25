Украина выиграла сражение за танки: что будет дальше? Прогноз генерала

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал "Телеграфу" ситуацию с военной точки зрения

В среду, 25 января, после продолжительных дискуссий и задержек, Германия всё же объявила о передаче танков Leopard 2 Украине.

Пока речь идет о 14 боевых машинах. Но важно еще и то, что Берлин одобрил реэкспорт Leopard из третьих стран в Украину, акцентирует генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, прокомментировавший "Телеграфу" политические танковые баталии и военный ракурс ситуации.

"Украина выиграла политическое танковое сражение. Можно только приветствовать немецкое руководство и лично канцлера Шольца, что они прошли столь большую трансформацию: от затягивания предоставления нам бронежилетов и касок в начале полномасштабной войны – до нынешнего решения о поставках тяжелых вооружений в виде танков. Важно не только то, что Германия непосредственно как государство предоставляет танковую роту, но и ее разрешение (как страны изготовителя Leopard) на реэкспорт данных танков. Предварительно – до 12 стран, в которых имеются эти танки, получили возможность поставлять их в Украину. По приблизительным подсчетам, мы можем получить около ста машин. Речь о танковой бригаде – это уже сила стратегического уровня. И ее можно использовать при наступательных действиях на отдельном направлении. Как это было, к примеру, в прошлом году в Харьковской области", – отмечает генерал Романенко.

К тому же, продолжает эксперт, поляки намерены дать нам около ста танков Т-72. Так что – накапливаем мощь. Но, подчеркивает генерал, остро стоит вопрос времени.

"У немцев остается подход, что передача сложного вооружения возможна лишь после обучения наших экипажей, расчетов и так далее. Так было с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) IRIS-Т, с гаубицами. Так сейчас происходит с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder. Сейчас немцы говорят, что танки Leopard могут начать использовать в Украине примерно через три месяца.

А для нас время сейчас на вес золота, ведь все данные указывают на подготовку россиянами нового массированного наступления", – подчеркивает Игорь Романенко.

По его словам, есть еще один важный момент, связанный с сегодняшним танковым решением Германии.

"Кто бы как ни оценивал действия Берлина, он подтолкнул американцев, которые, судя по всему, намереваются поставить нам для начала роту (14 машин) танков Abrams, – отмечает генерал. – С перспективой наращивания такого рода помощи. Ранее непоставки этих танков власти США поясняли сложностью освоения, обеспечения Abrams, но теперь, похоже, решились на такой шаг. Думаю, "проснутся" и французы. Да, они уже согласились поставлять нам легкие, так называемые "колесные танки" AMX-10RC, а также бронированные машины.

Но после того, как британцы заявили, что поставят нам свои танки Challenger 2, немцы согласились на Leopard, а американцы, похоже, определились с Abrams, думаю, не за горами решение французов поставлять нам свои современные мощные танки AMX-56 Leclerc".

Дело в том, поясняет Игорь Романенко, что началась своеобразная конкуренция между мировыми государствами — лидерами в военно-промышленном комплексе.

"А в мире нет такого другого огромного полигона (к нашему сожалению), как Украина, для испытания военной техники в боевых условиях. И ради демонстрации мощи своего оружия, ради завоевания новых рынков, те или иные страны заинтересованы предоставлять нам образцы своих вооружений, – подчеркивает эксперт. – Позитив в том, что техника поступает, давая нам возможность эффективнее давать отпор российской агрессии. Напомню, что запрос нашего главкома Залужного для обеспечения эффективной деоккупации – 300 танков. Среди прочего".

По словам генерала, теперь надо бороться за дальнейшие поставки, организовывать ускоренное освоение новой техники нашими экипажами, обеспечение логистики (боеприпасы, ГСМ и так далее). В Польше, отмечает он, уже есть определенная ремонтная база по Leopard, там же, а также в Болгарии и Румынии – по советским танкам.

"Над всем этим довлеет стратегический вопрос – кто раньше, мы или рф, начнет новую наступательную кампанию. Россияне, скорее всего, нанесут несколько ударов с разных направлений. И где у них будет больший успех, туда и бросят резервы в 200 тысяч мобилизованных, которые в последние месяцы проходят обучение на полигонах в рф и Беларуси. Но военная наука, история войн говорит, что лучшая оборона – нападение. Поэтому, если успеть накопить нужное количество сил и средств, мы сумеем нанести упреждающие удары, отбросив врага, как это было летом-осенью на Харьковском и Херсонском направлениях, – считает Игорь Романенко. – Это бы значительно ослабило наступательные возможности рф".