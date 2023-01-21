Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" подвел итоги встречи в формате Рамштайн

Имеем достаточно масштабные итоги восьмой встречи в формате "Рамштайн", которая в пятницу, 20 января состоялась на одноименной авиабазе США в Германии.

Украина получает значительный объем вооружения, что позволит вести более активные действия по освобождению нашей территории.

Мы получили серьезный пакет американской помощи, нам массово начинают поставлять бронетехнику разные страны (США, Канада и не только). Нидерланды вслед за Штатами и Германией заявили, что дают Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Предоставляет свои танки Challenger 2 Великобритания.

Их немного, это не столь распространенные в Европе, как немецкие Leopard 2, машины, чтобы мы могли собрать необходимое их количество из разных стран. Но то, что такой шаг сделан – очень важно.

Как и то, что идут разговоры о возможности поставок в Украину самолетов F-16.

Но для того, чтобы любая европейская страна могла нам их поставить, необходимо получить разрешение США как страны-производителя.

Радует и то, что мы получим от Европы 19 французских гаубиц CAESAR.

Но ложкой дегтя стала позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по блокированию консолидированного решение по массовым отправкам в Украину немецких танков Leopard 2. И позиция это разочаровывает не только наше руководство, но и украинский народ в целом. Мы ждем совершенно иного масштаба участия Германии в противодействии российской агрессии.

Более того – осторожничающая позиция Шольца уже является раздражающей для многих его партнеров по НАТО. Ведь ряд стран, прежде всего, США, Великобритания, Польша, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии – опережающими Германию темпами помогают Украине. Германия же в лице Шольца стала в этом вопросе в определенном смысле тормозом.

Понятно, что немцы никогда не будут думать, как украинцы, украинцы – как венгры или американцы. Мы все разные. Но тут – вопрос ценностей. Если они у нас реально общие, об этом надо не только говорить, но и вместе их защищать. И это – основа для совместных действий, совместных усилий.

Есть смысл немцам вспомнить, что демократические ценности – это не "Октоберфест", не баварские сосиски под пиво. А что-то гораздо большее.

И я надеюсь, что это понимание придет к нынешнему руководству Германии. И оно снимет препоны, мешающие Украине получить танки, необходимые для освобождения наших территорий.