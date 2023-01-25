Когда Leopard 2 будут в Украине: оптимистичный прогноз от СМИ и не очень - от властей Германии

В Украине ожидают поставки танков

Страны Европы планируют передать на вооружение украинских военных боевые танки Leopard в количество 80 единиц. Немецкие танки, при этом, будут поставлены до конца марта текущего года.

Как пишет немецкое издание Spiegel, в целом Европа планирует передать нашей стране два батальона современных танков. В каждом из них будет по 40 единиц. Кроме того, Соединенные Штаты готовят еще один батальон по танкам Abrams.

"Соответственно, немцы принимают участие (в коалиции — Ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который, как говорится, финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4. Сообщается, что третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом еще не было объявлено", — говорится в материале издания.

"Телеграф" показал в инфографике основные характеристики танков "Леопард", "Абрамс" и двух других, которые планируют передавать Украине.

Несмотря на информацию Spiegel, глава Министерства обороны ФРГ отметил, что данные танки будут поставлены Украине не ранее чем через 3 или 4 месяца.

В то же время премьер Нидерландов Марк Рютте заявил телекомпании RTL о готовности страны передать Украине танки. Это произошло после того, как Германия дала "зеленый свет" на поставку необходимых украинским военным "Леопардов". По его словам, Нидерланды готовы пойти на этот шаг и сделают его в случае необходимости.

Стоит отметить, что днем ранее он заявил о готовности приобрести у Германии арендованные Leopard 2 (собственных таких танков у Нидерландов нет) и затем поставить их Киеву. Таким образом, речь может идти о 18 танках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 января Германия заявила о передаче Украине танков "Леопард". Речь идет о поставке нашим военным 14 единиц боевых машин.