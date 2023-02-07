Другая ситуация: Байден "объяснил" решение не давать Украине истребители

Ситуация может измениться, считают эксперты

Решение США не отправлять истребители F-16 в Украину прокомментировал президент страны Джо Байден. Он отметил, что с ними "совершенно другая ситуация" и он считает, что США "должны оставить их здесь".

Слова Байдена опубликовали на сайте Белого дома. Соответствующие заявление он сделал в понедельник. Напомним, что несмотря на отказ в истребителях, в Пентагоне есть те, кто уверен, что Украина их все же получит. Ранее так было и с другой техникой, которая нужна была Украине для защиты от россии.

Дискуссия о предоставлении Украине современных истребителей для защиты в небе идет уже не первую неделю. Есть страны, которые не поддерживают передачу. Среди них — Германия. В ней опасаются предпосылок для создания напряжения между россией и НАТО. Среди союзников, которые поддерживали Украины быстрее всех и в общем не высказываются радикально против передачи нашей стране и истребителей — Польша. Однако они также готовы на это исключительно в координации со всем Альянсом

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько истребителей нужно Украине чтобы "закрыть небо". Если речь идет о новеньких F-16 стоимость обновления авиапарка затянет на десятки миллиардов долларов.