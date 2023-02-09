Європейці не мають рації: український льотчик розповів, за який час освоїть західний винищувач

Питання авіації для України почало зрушуватися з мертвої точки

На тлі заяв, які доносяться з Офісу президента України про те, що питання далекобійної зброї та літаків для нашої країни може бути вирішено вже незабаром, українські пілоти висловили готовність максимально швидко навчитися пілотуванню на нових машинах, і навіть, зробити це набагато швидше, ніж говорять у Європі.

Так, наприклад, український льотчик-герой Майор Вадим Ворошилов з позивним Karaya, який збив п’ять іранських безпілотників за один день, у коментарі The Guardian сказав, що може навчитися керувати західним літаком за кілька місяців і допомогти своїй країні стати "надійним щитом для всього світу" від російської агресії.

"На його думку, потрібно до трьох місяців, щоб вивчити всі бойові завдання з огляду на його багаторічний досвід польотів на МіГ-29 радянських часів", — йдеться у матеріалі.

Такі терміни значно відрізняються від тих, які заявляються як необхідні. Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак офіційно оголосив, що ця країна розпочинає навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка.

Крім того, він оптимістично відповів на питання, пов’язане із передачею літаків Україні. Прем’єр-міністр зазначив, що у всьому, що стосується забезпечення нашої держави, "все можливе".

У відповідь на це президент України зробив пропозицію про терміни, необхідні для навчання: "Я не знав, що навчання на літаках Typhoon займає три роки. Давайте ми відправимо наших пілотів і вони навчаться через 2,5 роки ", — запропонував він.

В свою чергу міністр оборони Великобританії Бен Уоллес виключив можливість швидкого надання винищувачів Україні. Він наголосив, що постачання літаків потенційно можуть зайняти місяці. Він зазначив, що натомість Великобританія зосереджена на використанні альтернативного забезпечення повітряної оборони України.

Раніше ми писали, який винищувач Україна може отримати від Великобританії.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський попросив у Лондона бойові літаки, назвавши їх "крилами для захисту свободи".