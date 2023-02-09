Питання авіації вирішене, а Орбану Зеленський зробив чіткий натяк — подробиці від Єрмака

В ОП повідомили низку хороших новин

Питання з далекобійною зброєю та винищувачами для України від союзників успішно вирішено. Хоча деталей поки що немає, але в Офісі президента вже встигли зацікавити українців своїми заявами.

Позитивну новину щодо авіації та зброї сьогодні, 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи пізніше. Ау, болото, що з обличчям?", — написав він.

Водночас Єрмак додав, що Володимир Зеленський під час виступу у Європарламенті зупинився на санкціях проти Росатому. Україна їх запровадила. Наступний крок тепер за Європейським Союзом.

"Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями", — написав глава ОП.

Він також додав, що Зеленський нагадав прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким країна отримує нафтопродукти.

Зазначимо, раніше президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляли, що не передаватиму Україні винищувачі найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заявила про готовність передати Україні винищувачі, але назвали свою умову.