Рус

Питання авіації вирішене, а Орбану Зеленський зробив чіткий натяк — подробиці від Єрмака

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1187
Андрій Єрмак Новина оновлена 09 лютого 2023, 15:10
Андрій Єрмак

В ОП повідомили низку хороших новин

Питання з далекобійною зброєю та винищувачами для України від союзників успішно вирішено. Хоча деталей поки що немає, але в Офісі президента вже встигли зацікавити українців своїми заявами.

Позитивну новину щодо авіації та зброї сьогодні, 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи пізніше. Ау, болото, що з обличчям?", — написав він.

Водночас Єрмак додав, що Володимир Зеленський під час виступу у Європарламенті зупинився на санкціях проти Росатому. Україна їх запровадила. Наступний крок тепер за Європейським Союзом.

"Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями", — написав глава ОП.

Він також додав, що Зеленський нагадав прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким країна отримує нафтопродукти.

Зазначимо, раніше президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляли, що не передаватиму Україні винищувачі найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заявила про готовність передати Україні винищувачі, але назвали свою умову.

Теги:
#Україна #Винищувачі #Європарламент #Авіація #Володимир Зеленський #Віктор Орбан #Андрій Єрмак