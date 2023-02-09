Питання авіації вирішене, а Орбану Зеленський зробив чіткий натяк — подробиці від Єрмака
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В ОП повідомили низку хороших новин
Питання з далекобійною зброєю та винищувачами для України від союзників успішно вирішено. Хоча деталей поки що немає, але в Офісі президента вже встигли зацікавити українців своїми заявами.
Позитивну новину щодо авіації та зброї сьогодні, 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи пізніше. Ау, болото, що з обличчям?", — написав він.
Водночас Єрмак додав, що Володимир Зеленський під час виступу у Європарламенті зупинився на санкціях проти Росатому. Україна їх запровадила. Наступний крок тепер за Європейським Союзом.
"Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями", — написав глава ОП.
Він також додав, що Зеленський нагадав прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким країна отримує нафтопродукти.
Зазначимо, раніше президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляли, що не передаватиму Україні винищувачі найближчим часом.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Польща заявила про готовність передати Україні винищувачі, але назвали свою умову.