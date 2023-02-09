Вопрос авиации решен, а Орбану Зеленский сделал четкий намек - подробности от Ермака
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В ОП сообщили ряд хороших новостей
Вопрос с дальнобойным оружием и истребителями для Украины от союзников успешно решен. Хотя деталей пока нет, но в Офисе президента уже успели заинтриговать украинцев своими заявлениями.
Позитивную новость относительно авиации и оружия сегодня, 9 февраля, в своем Telegram-канале сообщил глава ОП Андрей Ермак.
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?", — написал он.
Вместе с тем он Ермак, что Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела. Следующий шаг теперь за Европейским Союзом.
"Большинство поддерживает антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками", — написал глава ОП.
Он добавил также, что Зеленский напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, которым страна получает нефтепродукты.
Отметим, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявляли, что не будут передавать Украине истребители в ближайшее время.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша заявила о готовности передать Украине истребители, но при этом назвали свое условие.