Зеленский выступил в Европарламенте: видео

Президента Украины снова встречали овациями

Владимир Зеленский 9 февраля прибыл в главный законодательный орган Европейского Союза в рамках второй поездки за границу с начала полномасштабного вторжения. В Европарламенте в Брюсселе президент Украины выступил перед высокопоставленными чиновниками Европы.

В своей речи украинский лидер заявил, что "для Украины путь в Европу — путь домой".

Перед выступлением в Европарламенте заслушали гимн Украины, где уже находится Владимир Зеленский, его встретила глава Европарламента Роберта Мецола. Началось оно фразой Зеленского "Слава Украине", во время произнесения, которой лидер не смог сдержать слез.

О чем говорил президент Украины:

Тотальная война, развязанная россией, не только за территорию в той или иной части Европы — ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима;

диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима; Гарантией сбережения общеевропейских ценностей, по словам Зеленского, может быть "только наша победа";

"Европа! Мы защищаемся от самой большой антиевропейской силы современного мира. Мы – украинцы – защищаемся на поле боя вместе с вами";

кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан — тела, несущие оружие;

Российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Он пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах. Но навечно ли это? Вопросы для всех нас. Ответ — нет;

Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая — важны. Каждый и каждая — сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу;

Впервые в истории Европейский союз оказывает помощь такого масштаба… Мы приближаемся к Евросоюзу. Побеждающая Украина будет членом Евросоюза.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский выступил в парламенте Великобритании.