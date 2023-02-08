Зеленский выступил в парламенте Великобритании: видео исторической речи

Зеленского встречали овациями и слушали стоя, в знак уважения

Президент Украины в ходе своего визита в Великобританию после встречи с премьер-министром Соединенного королевства Риши Сунаком выступил перед британским парламентом.

В ходе своего выступления Владимир Зеленский поблагодарил британцев за поддержку Украины в борьбе против россии с первого дня и заявил, что "Мы знаем, что россия проиграет, и это Победа изменит мир!".

"Я пришел сюда и стою перед вами от имени храбрых. От имени наших Воинов, которые сейчас находятся в окопах под огнем вражеской артиллерии. От имени наших летчиков и всех защитников неба, защищающих Украину от вражеских самолетов и ракет. От имени наших танкистов, которые борются за восстановление наших украинских границ, от имени наших призывников, которые проходят подготовку, в том числе и здесь, в Британии. И кто потом будет отправлен на фронт. Квалифицированные, экипированные и жаждущие победы. которые ждут своих храбрых сыновей и храбрых дочерей с войны домой. Спасибо Британия", — сказал Зеленский.

Также глава государства призвал предоставить Украине авиацию.

"У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить её", — сказал Зеленский и передал спикеру британского парламента шлем нашего летчика.

Зеленский также упомянул об украинских солдатах, которые сейчас проходят обучение на танках Challenger 2. А еще заявил о необходимости предоставления дальнобойных ракет.

"Поскольку это вооружение позволит уничтожать врага, его логистические центры и скопление личного состава глубоко в тылу на временно оккупированных территориях Украины", — подчеркнул президент.

Президент отметил и важность санкций против россии.

"Заработала мощная коалиция санкций, стран, которые разрабатывают и принимают санкции. Они будут и дальше применяться, пока россия не прекратит эту войну", — заявил он.

Кроме того, президент во время выступления обратился к бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону и сказал: "ты объединил других, когда это казалось совершенно невозможным".

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в Великобританию отправится в Брюссель.

Также мы сообщали о том, что Зеленский может встретиться с Байденом, но не в Украине или в США.