На Великобритании Зеленский не остановится: стало известно, куда и зачем он поедет потом

Президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в Великобританию выступит 9 февраля на заседании Европейского парламента в Брюсселе. Также у него состоятся встречи с европейскими лидерами.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, затем посетить саммит ЕС после этого", — говорится в сообщении.

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