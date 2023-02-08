На Великій Британії Зеленський не зупиниться: стало відомо, куди і навіщо він поїде потім

Вже 9 лютого Зеленський буде в іншій країні

Президент України Володимир Зеленський після свого візиту до Великобританії вирушить до Брюсселя. Там він випустить 9 лютого на засіданні Європейського парламенту.

Про це сьогодні, 8 лютого, на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, після виступу на засіданні у Володимира Зеленського пройде низка зустрічей із європейськими лідерами.

"Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту у Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, потім відвідати саміт ЄС після цього", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що президент України від початку повномасштабної війни на території нашої країни лише двічі виїжджав за її межі. Другою стала його поїздка до Великобританії. Там його зустрів британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, а потім його прийме король Чарльз III. Зеленський зазначив, що Британія стала однією з перших, хто підтримав Україну під час російського вторгнення і він особисто прибув туди, щоб подякувати британському народу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перша поїздка Володимира Зеленського за межі України від початку повномасштабної війни відбулася у грудні 2022 року. Тоді президент вирушив до Вашингтона, де виступив перед Конгресом.