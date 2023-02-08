Зеленський вже у Великій Британії: яких проривів чекати від візиту

Під час зустрічі політики обговорюватимуть подальшу співпрацю

Президент України Володимир Зеленський, який вдруге з дня повномасштабного вторгнення росії виїхав за межі країни, прибув до Великої Британії. У Лондоні його зустрів британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Крім того, в ході візиту українського лідера його прийме і король Карл III.

Перше фото довгоочікуваної зустрічі у середу, 8 лютого, Сунак оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Twitter. на кадрах політики привітно обіймаються.

"Ласкаво просимо до Великобританії, президенте Зеленський", — написав він.

Своєю чергою український лідер також встиг прокоментувати своє прибуття до країни-союзниці, нагадавши, що вона з першого дня вторгнення росії підтримувала Україну в її потужному протистоянні агресору.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і Прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", — йдеться у публікації Зеленського в його Telegram.

Варто додати, що під час візиту до Британії український лідер планую відвідати військових, які перебувають зараз на навчаннях. Обговорить із британськими політиками тривалу військову допомогу Києву, а також санкційні пакети проти росії та путінських поплічників. Ба більше, йтиме мова й про передачу Україні потужної зброї дальньої дії та про проведення британською стороною навчань для українських пілотів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша з початку повномасштабної війни поїздка президента Зеленського за межі України відбулася до американського лідера Джо Байдена. Український лідер здійснив візит до Вашингтона, де обговорив із своїм колегою подальшу співпрацю та поставки озброєння Києву для стримування російської агресії.