Зеленський сьогодні вдруге від початку вторгнення залишить Україну — західні ЗМІ

Країна-союзниця заговорила про ймовірність передачі Україні озброєння дальньої дії

Вдруге з початку повномасштабного вторгнення росії президент Володимир Зеленський поїде за межі України. Лідер запланував візит до Великої Британії, де відвідає українських військових, які перебувають на навчаннях. Крім того, в його планах й зустріч із прем'єром країни-союзниці Ріші Сунаком. Нагадаємо, що перша поїздка Зеленського за кордон була до Сполучених Штатів Америки.

Як, посилаючись на британського прем'єра, пише видання Sky News, поїздка українського президента до Великої Британії запланована на середу, 8 лютого.

Попередньо відомо, що політики планують обговорити подальшу підтримку України у її протистоянні російські агресії. Мова йде про військове обладнання, яке відправлятимуть Києву стільки, скільки це буде потрібно.

Крім того, Сполучене Королівство планує впровадити новий санкційний пакет проти росії та тих, хто допомагає диктатору володимиру путіна збагатитися. Тобто російські компанії, які мають прибуток від кремлівської "воєнної машини".

Під час зустрічі британський прем'єр запропонує Зеленському посилити навчання українських пілотів безпосередньо на території Британії. Аби в подальшому вони могли з легкістю керувати винищувачами стандартів НАТО. Він також запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти. Також обговорять і відправку Україні засобів більшої дальності, які зможуть "порушити здатність росії постійно націлюватися на цивільну та критичну національну інфраструктуру України".

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами. Їм захищати свою країну, захищати свій суверенітет і боротися за свою територію. Це також підкреслює наше зобов’язання не просто надавати військове обладнання на короткий термін, але й довгострокове зобов’язання стояти пліч-о-пліч з Україною протягом багатьох років", — сказав Сунак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні між європейськими чиновниками виникла гучна суперечка через Зеленського. Це сталося через витік інформації щодо ймовірного візиту українського лідера до Брюсселю. Окремі представники заявили, що це могло поставити під питання безпеку президента.