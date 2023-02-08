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Зеленский сегодня во второй раз с начала вторжения покинет Украину — западные СМИ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 08 февраля 2023, 10:51
Владимир Зеленский. Фото фото ОП

Во второй раз с начала полномасштабного вторжения россии президент Владимир Зеленский уедет за пределы Украины. Лидер запланировал визит в Великобританию, где посетит украинских военных, которые находятся на учениях. Кроме того, в его планах и встреча с премьер-министром страны-союзницы Риши Сунаком. Напомним, что первая поездка Зеленского за границу была в Соединенные Штаты Америки.

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