Серед чиновників ЄС спалахнув гучний скандал через Зеленського: що дізналися ЗМІ

Інформація спровокувала занепокоєння через безпеку українського президента

Витік інформації про те, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями міг відвідати Брюссель, спровокував появу суперечок між офіційними особами ЄС. Окремі представники висловили занепокоєння через безпеку українського лідера.

Як пише видання The Guardian, минулого тижня Зеленський припустив, що може прибути із візитом до столиці Бельгії, аби висловити уряду країни вдячність за допомогу Україні за умови, що та надасть Києву далекобійну зброю, а також, якщо ця поїздка буде можливою з огляду на безпеку.

Пізніше стало відомо, що український президент може приїхати до Брюсселя вже цього четверга, щоб провести особисту зустріч із лідерами ЄС на саміті та виступити перед Європарламентом на позачерговій сесії. Водночас приблизно за дві доби до ймовірної поїздки інформація щодо візиту почала ширитися в італійських ЗМІ, а пізніше про це заявили й у Twitter Європейської народної партії (ЄНП).

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте", – йшлося в дописі, який оперативно видалили, однак журналістам вдалося зробити скріншот.

Своєю чергою лідер Європейської ради Шарль Мішель, який займається організацією самітів ЄС, переконаний, що саме Європарламент відповідальний за витік цієї інформації. Його прессекретар це підтверджувати або спростовувати не взявся, однак заявив, що відкрите запрошення президента Зеленського відвідати Брюссель, дійсно, є.

Суперечка між інституціями ЄС збентежила й президента Європейського парламенту Роберту Метсолу, адже саме його чиновників звинуватили у витоку даних. Крім того, вона також є й членом групи ЄНП, яка і оприлюднила інформацію про візит.

У матеріалі зазначається, що скандал свідчить про те, що конкуруючі інституції ЄС таким чином демонструють солідарність з Україною та підтримують безпосередньо Зеленського. Окремо ж дипломати ЄС заявили, що між Шарлем Мішелем і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбувається змагання у демонстрації своєї підтримки Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки світова спільнота обговорює поїздки Зеленського, про своє бажання прибути до кордонів України висловив і американський лідер Джо Байден. Вже у лютому він може відвідати Польщу, однак ця поїздка поки під запитанням.