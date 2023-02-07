Среди чиновников ЕС разразился громкий скандал из-за Зеленского: что узнали СМИ

Информация спровоцировала беспокойство из-за безопасности украинского президента

Утечка информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни мог посетить Брюссель, спровоцировал появление споров между официальными лицами ЕС. Отдельные представители выразили обеспокоенность из-за безопасности украинского лидера.

Как пишет издание The Guardian, на прошлой неделе Зеленский предположил, что может прибыть с визитом в столицу Бельгии, чтобы выразить правительству страны благодарность за помощь Украине при условии, что та даст Киеву дальнобойное оружие, а также, если эта поездка будет возможной с учетом его безопасности.

Позже стало известно, что украинский президент может приехать в Брюссель уже в этот четверг для того, чтобы провести личную встречу с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европарламентом на внеочередной сессии. В то же время примерно за двое суток до вероятной поездки информация о визите начала распространяться в итальянских СМИ, а позже об этом заявили и в твиттере Европейской народной партии (ЕНП).

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент", — говорилось в сообщении, которое оперативно удалили, однако журналистам удалось сделать скриншот.

В свою очередь лидер Европейского совета Шарль Мишель, занимающийся организацией саммитов ЕС, убежден, что именно Европарламент ответственен за утечку этой информации. Его пресс-секретарь это подтверждать или опровергать не взялся, однако заявил, что открытое приглашение президента Зеленского посетить Брюссель действительно есть.

Спор между Институциями ЕС смутил и президента Европейского парламента Роберто Метсоли, ведь именно его чиновников обвинили в утечке данных. Кроме того, она также является членом группы ЕНП, которая и обнародовала информацию о визите.

В материале отмечается, что скандал свидетельствует о том, что конкурирующие институты ЕС демонстрируют солидарность с Украиной и поддерживают непосредственно Зеленского. Отдельно дипломаты ЕС заявили, что между Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен проходит соревнование в демонстрации своей поддержки Украине.

Ранее Телеграф сообщал, что пока мировое сообщество обсуждает поездки Зеленского, о своем желании прибыть к границам Украины выразил и американский лидер Джо Байден. В феврале он может посетить Польшу, однако эта поездка пока под вопросом.