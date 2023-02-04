Решили не сбивать: над США продолжает полет китайский разведывательный аэростат

Первым результатом появления дирижабля над Америкой стала отмена визита госсекретаря в КНР

В США которые сутки длится кризис, вызванный появлением в небе над материковой частью страны высотного воздушного шара-разведчика.

Напомним, ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер выступил с заявлением перед журналистами в ходе телеконференции, передает Fox2.news.

"Правительство США обнаружило высотный воздушный шар-разведчик над материковой частью США и продолжают внимательно наблюдать за ним и отслеживать его перемещение. В настоящее время воздушный шар находится на высоте, значительно превышающей гражданское воздушное движение, и не представляет никакой физической или военной угрозы для людей на земле", — сказал Райдер.

Он добавил, что "случаи такой активности с применением шаров наблюдались ранее в течение последних нескольких лет. После того как шар был обнаружен, власти США незамедлительно приняли меры, чтобы препятствовать сбору важной информации".

Высокопоставленный чиновник Пентагона, сделавший заявление журналистам после Райдера и не пожелавший разглашать свое имя, дал следующую информацию: "Мы уверены, что этот высотный аэростат наблюдения принадлежит Китаю. Такие аэростаты наблюдались несколько лет назад. Президент (Джо) Байден был проинформирован об этом и запросил военный вариант. Министр (обороны Лойд) Остин на Филиппинах. Он собрал высшее руководство обороны. Начальник Генерального штаба генерал Марк Милли и командующий NORAD генерал Ван Херк посоветовали не атаковать воздушный шар из-за риска, который может возникнуть при падении осколков".

По его словам, способность воздушного шара собирать разведданные оценивается как слабая.

Заявив, что США связались с китайскими властями по поводу серьезности вопроса, чиновник сообщил, что накануне воздушный шар находился над провинцией Монтана. В этом штате США размещены арсеналы ядерного оружия. Если сбить аэростат над штатом, его остатки на земле могут нанести большой ущерб.

Чиновник указал, что в основном маршрут воздушного шара проходил над секретными объектами США. Но возможности по сбору разведывательной информации у него слабые. Он сообщил, что американская армия все же предприняла необходимые меры предосторожности.

На возможный скандал с появлением шара отреагировали и в МИД Китая, призвав "не делать поспешных выводов" насчет принадлежности шара-разведчика именно Китаю. Затем в Поднебесной заявили, что шар является китайским "гражданским дирижаблем", отклонившимся от запланированного маршрута. В МИД Китая добавили, что они "сожалеют" об этом инциденте и будут работать с США по решению этого вопроса.

В то же время американские СМИ отмечают, что в связи с обнаружением разведывательного аппарата в воздух поднималась авиация, в том числе истребители пятого поколения F-22 "Раптор", а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Телекомпания подчеркивает, что в силу высоты нахождения воздушного шара он не представляет угрозы для гражданской авиации.

Несмотря на заявление китайской стороны, в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, запланированный на 5 – 6 февраля. Эта поездка должна была ослабить напряжение между США и Китаем, однако после инцидента с аэростатом напряженность только возросла.

Напомним, что одной из причин роста напряжености между двумя странами стали попытки Пекина "защитить" свои компании, против которых, по мнению властей страны, выдвигаются необоснованные обвинения.