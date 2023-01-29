В Украину прибыли аудиторы США: что будут проверять американские инспекторы

В состав группы вошли представители Госдепа, Пентагона и USAID

Группа американских чиновников прибыла в Киев с целью проведения аудита выделенной США помощи для Украины.

Как сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков, с визитом прибыли представители Пентагона, Государственного департамента и USAID.

"В ходе встречи обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления и послевоенной отстройки", — сообщил он.

По словам министра, Украина предложила создать механизм аудита американской помощи, чтобы иметь дополнительный инструмент обеспечения прозрачности ее использования.

"Сегодня Украина показывает всему миру, что надежный и прогнозируемый партнер, с работающими антикоррупционными институтами, и мы продолжаем двигаться в этом направлении", — добавил он.

Как сообщалось ранее, США являются абсолютным лидером в военной и финансовой поддержке Украины среди стран мира. За 2022 год лишь военной помощи было выделено на 19 миллиардов.

В январе США объявили о передаче для ВСУ 31 танка M1 Abrams и более 500 единиц бронетехники.