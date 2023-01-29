В Україну прибули аудитори США: що перевірятимуть американські інспектори

До складу групи увійшли представники Держдепу, Пентагону та USAID

Група американських чиновників прибула до Києва для проведення аудиту виділеної США допомоги для України.

Як повідомив віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков, з візитом прибули представники Пентагону, Державного департаменту та USAID.

"Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", — повідомив він.

За словами Міністра, Україна запропонувала створити механізм аудиту американської допомоги, щоб мати додатковий інструмент забезпечення прозорості її використання.

"Сьогодні Україна показує всьому світу, що є надійним і прогнозованим партнером, з працюючими антикорупційними інститутами, і ми продовжуємо рухатися у цьому напрямку", — додав він.

Як повідомлялося раніше, США є абсолютним лідером у військовій та фінансовій підтримці України серед країн світу. За 2022 лише військової допомоги було виділено на 19 мільярдів.

У січні США оголосили про передачу для ЗСУ 31 танка M1 Abrams та понад 500 одиниць бронетехніки.