В Україну прибули аудитори США: що перевірятимуть американські інспектори
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До складу групи увійшли представники Держдепу, Пентагону та USAID
Група американських чиновників прибула до Києва для проведення аудиту виділеної США допомоги для України.
Як повідомив віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков, з візитом прибули представники Пентагону, Державного департаменту та USAID.
"Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", — повідомив він.
За словами Міністра, Україна запропонувала створити механізм аудиту американської допомоги, щоб мати додатковий інструмент забезпечення прозорості її використання.
"Сьогодні Україна показує всьому світу, що є надійним і прогнозованим партнером, з працюючими антикорупційними інститутами, і ми продовжуємо рухатися у цьому напрямку", — додав він.
Як повідомлялося раніше, США є абсолютним лідером у військовій та фінансовій підтримці України серед країн світу. За 2022 лише військової допомоги було виділено на 19 мільярдів.
У січні США оголосили про передачу для ЗСУ 31 танка M1 Abrams та понад 500 одиниць бронетехніки.