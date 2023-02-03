Между США и Китаем назревает шпионский скандал: что известно

Аэростат силовики приняли решение не сбивать, ведь опасаются за безопасность людей

Представители Пентагона приступили к слежке за вероятно китайским высотным аэростатом наблюдения, который несколько дней назад зафиксировали в небе над континентальной частью Соединенных Штатов Америки.

Такую информацию в комментарии американскому телеканалу CNN сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, на протяжении последних дней силовики внимательно отслеживают передвижение воздушного шара, который впервые был замечен над северной частью Штатов. Сбивать ее не рискуют из-за риска безопасности людей на земле от возможных обломков.

"Воздушный шар сейчас летит на высоте, что значительно превышает коммерческое воздушное движение, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле", – пояснил он.

Также Райдер добавил, что настоятельную рекомендацию относительно не сбивания летательного аппарата предоставил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Кроме того, официальные лица заявляют, что есть большая вероятность, что этот аэростат является шпионским и принадлежит Китаю.

"Мы уверены, что этот высотный аэростат наблюдения принадлежит Китайской Народной Республике. Случаи такой деятельности наблюдались за последние несколько лет, в том числе к этой администрации", — сообщили источники.

Также один из представителей Белого Дома преодолевал, что правительство Штатов и дальше не прекращает сотрудничать с Пекином через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую американскую миссию непосредственно в Китае. В то же время в Вашингтоне убеждены, что воздушный шар имеет крайне ограниченную возможность собирать ценные разведывательные данные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский генерал и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан отдал своим подчиненным приказ о подготовке всех военных сил Штатов к вероятному вторжению Китая уже в 2025 году.