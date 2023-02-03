Між США та Китаєм назріває шпигунський скандал: що відомо

Аеростат силовики прийняли рішення не збивати, адже побоюються за безпеку людей

Представники Пентагону розпочали стеження за ймовірно китайським висотним аеростатом спостереження, який кількома днями тому зафіксували у небі над континентальною частиною Сполучених Штатів Америки.

Таку інформацію у коментарі американському телеканалу CNN повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, упродовж останніх днів силовики уважно відстежують пересування повітряної кулі, котру вперше було помічено над північчю частиною Штатів. Збивати її не ризикують через ризик для безпеки людей на землі від можливих уламків.

"Повітряна куля зараз летить на висоті, що значно перевищує комерційний повітряний рух, і не становить військової або фізичної загрози для людей на землі", – пояснив він.

Також Райдер додав, що наполегливу рекомендацію щодо не збиття літального апарату надав очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Крім того, офіційні особи заявляють, що є велика вірогідність, що цей аеростат є шпигунським і належить Китаю.

"Ми впевнені, що цей висотний аеростат спостереження належить Китайській Народній Республіці. Випадки такої діяльності спостерігалися протягом останніх кількох років, у тому числі до цієї адміністрації", — повідомили джерела.

Також один із представників Білого Дому долав, що уряд Штатів й надалі не припиняє співпрацювати із Пекіном через китайське посольство у Вашингтоні, так і через дипломатичну американську місію безпосередньо у Китаї. Водночас у Вашингтоні переконані, що повітряна куля має вкрай обмежену можливість збирати цінні розвідувальні дані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський генерал і очільник Командування повітряної мобільності Майк Мініхан віддав своїм підлеглим наказ щодо підготовки усіх воєнних сил Штатів до ймовірного вторгнення Китаю вже у 2025 році.