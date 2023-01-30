"США варто замислитися": Китай жорстко став на бік росії

У Китаї не хочуть мовчки спостерігати за тим, як утискаються права їхніх компаній

Влада Китаю не має наміру бездіяти й готова захищати компанії КНР у разі введення проти них санкцій США через Україну.

30 січня на брифінгу офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін прокоментувала інформацію про можливі контрзаходи Штатів щодо компаній КНР, які не дотримуються американських санкцій проти росії через вторгнення в Україну.

"США постійно висувають необґрунтовані звинувачення на адресу Китаю. Ми не приймаємо подібних нападок, які не оперують фактами, і не будемо спокійно спостерігати за тим, як Вашингтон без будь-яких раціональних підстав обмежує інтереси китайських підприємств", — сказала Мао Нін.

Водночас вона вважає, що Сполучені Штати висувають необґрунтовані звинувачення КНР.

"США замість того, щоб задуматися про свої дії в Україні, висувають безпідставні звинувачення на адресу КНР", — сказала Нін.

Варто зазначити, що тижнем раніше в адміністрації президента США Джо Байдена висловили Пекіну стурбованість у нелетальній допомозі в російській агресії з боку китайських компаній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Китай відмовився від продажу процесорів Loongson, на які дуже розраховували у росії. У країні-агресорі сподівалися на те, що саме ця продукція зможе замінити чіпи Intel, які через санкції більше їй недоступні.