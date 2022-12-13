Залишилися без важливого ресурсу: Китай поставив раптову підніжку росії

Китайці серйозно бережуть свої технології від потрапляння в чужі руки — навіть якщо ті належать нібито "союзникам"

Китай, один із центральних каналів якого нещодавно "позбавив" росію однієї з областей, знову підготував несподіваний удар у спину кремлівському уряду. Цього разу — у технологічному питанні, адже відмовився від продажу процесорів Loongson, на які в росії розраховували.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на особисті джерела, наближені до влади та місцевого ринку електроніки. Відмову, отриману росіянами, пов’язують із особливою скритністю китайців, які використовують продукцію Loongson у військово-промисловому комплексі країни.

Продукція цього виробника виробляється в КНР винятково для внутрішнього ринку, тож іноземні користувачі не мають доступу до неї. Китайці суворо дотримуються потреби тримати окремі секрети виробництва в таємниці.

При цьому, частина російських виробників, як стверджують журналісти, мала можливість протестувати китайські процеси. У рф сподівалися, що саме ця продукція зможе замінити чіпи Intel, які більше недоступні росіянам через введені Заходом санкції.

Варто зазначити, що мешканці країни-агресора вже не вперше звертаються за допомогою до Китаю. Більше того — одна із їхніх "передових розробок" для армії фактично є китайським товаром, лише злегка зміненим під потреби росії.