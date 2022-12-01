Своя лише рама – у Росії зганьбилися зі своїм новим безпілотником

Російський концерн зробив дрон із китайських запчастин, назвавши його своєю розробкою

У Росії днями концерн "Алмаз-Антей", виробник різної військової техніки, представив свою чергову розробку у вигляді безпілотного квадрокоптера "Добриня", представленого виключно як російська розробка. Але російські воїнкори швидко з’ясували, що "свого" в Добрині немає нічого, окрім хіба що назви та, можливо, рами.

Як пишуть на своєму Телеграм-каналі військові кореспонденти сайту РІА Олександр Харченко та Сергій Шилов, аналіз показав, що практично вся "начинка" безпілотника імпортна, насамперед китайська:

акумулятор – Tattu 2200 mAH 4S 14,8 V 45C

двигуни — iflight xing

апаратура – Radiomaster TX12

регуль — IFlight Blitz E55 32 біт

антена — Rush cherry

софт для польотного контролера — iNavFlight/inav

пропелери – dallprop

камера – Foxeer

відеопередавач — AKK FX2 Ultimate 5.8G 1200mW

ремінець для кріплення акумулятора — caddx fpv!

Як припустили воїнкори, теоретично російською може бути рама, навіть польотний контролер, який нібито зроблений у Росії, швидше за все імпортний і до того ж застарілий.

"Мені не вдалося знайти такий самий, але очевидно, що за основу було взято IFlight BLITZ Mini F7 Stack MPU6000 F722. Але навіть якщо контролер для "Добрині" був зібраний у Росії, то точно із зарубіжних комплектуючих. Серцем контролера є процесор, а він – зарубіжний. ARM 1 відомий екземпляр родом із 80-х років минулого століття", — стверджується в Телеграм-каналі.

Крім цього, як стверджують воїнкори, є жахлива якість складання (висять дроти і використання стяжок), слабка апаратура, а отже, і дальність польоту в реальних умовах не більше 900 метрів, відсутність очок (літати на планшеті – це найгірша ідея).

"У результаті перед нами низькоякісна підробка, на якій відмовиться літати будь-який розсудливий FPV пілот", — резюмує російські ж воїнкори.

Цікаво, що коштує подібна розробка 132 тисячі російських рублів або близько 2200 доларів, тоді як за даними групи "Інформаційний спротив", так само точно, навіть кращої якості збірки, можна купити на Aliexpress всього за 34 тисячі рублів (570 доларів).

Можна просто купити та перепродати в 3 рази дорожче

Також бійці ЗСУ показали реальну шкоду, яку завдає інший російський аналогів не дрон-камікадзе "Ланцет".