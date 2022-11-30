У бою безпорадний — бійці ЗСУ показали реальний вплив хваленого російського дрону

Ворожий дрон-камікадзе зміг лише знищити колесо на українській техніці та подряпати її

Все частіше окупанти намагаються прикривати свої невдачі на передовій уявними успіхами та якоюсь "передовою" зброєю. З жовтня в цій ролі часто виступає російський дрон-камікадзе "Ланцет" — як стверджують російські пропагандисти, застосування таких БПЛА зросло вдесятеро.

Але навіть самі окупанти визнають, що їхній вплив часто недостатній, і ось бійці 59-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка показали реальну шкоду від впливу "Ланцету" на бойову техніку.

Розпіарений Ланцет не допоміг

За словами артилеристів бригади, попадання "Ланцета" в досить стару гаубицю Д-20 (випуск розпочатий у 50-х роках минулого століття – ред.) призвело лише до відриву колеса та деяких подряпин. Останні до речі, були нанесені шматками арматури, які окупанти використовували в конструкції безпілотника як осколки, тобто якогось штатного боєприпасу для заподіяння шкоди таким чином окупанти просто не передбачили.

Як зазначають українські воїни, особливої шкоди удару "Ланцета" гаубиці не завдав, достатньо лише змінити колесо і знаряддя працюватиме. У той же час самі окупанти заявляють про високу ефективність дрону, який нібито зміг знищити 12 артилерійських знарядь ЗСУ, але визнають, що заряд "Ланцета" надто слабкий для знищення більш захищеної мети на кшталт танка.

В цілому, хоча на озброєнні вс рф є ряд власних розробок на кшталт "Ланцета" і "Куб-Бла", масове використання окупантами іранського "Shahed" показує, що вони значно поступаються навіть дронам виробництва Ірану.